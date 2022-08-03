Фактично вже в оточенні: експерт пояснив, навіщо росія стягує сили у Херсонську та Запорізьку області

Південь України у серпні буде найгарячішою точкою. Після ударів ЗСУ по складах окупантів з HIMARS російські військові почали втрачати ініціативу на Донбасі, тому почали перекидати сили у Херсонську та Запорізьку області. Окупанти готують великий наступ на криворізькому та миколаївському напрямках. Вони хочуть зламати ситуацію, яку зараз сформувала українська армія.



Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.



«Насправді ситуація для росіян складається дуже негативно, оскільки Україна почала ефективно впливати ракетними системами залпового вогню HIMARS на їхні склади з боєприпасами, артилерію, командні пункти, логістику тощо. Вони почали втрачати ініціативу на Донбасі. А на півдні у них ситуація, коли їхнє угруповання на криворізькому та херсонському напрямах, на західному березі Дніпра фактично вже в оточенні, там у них зруйновані мости, якщо вони не можуть ефективно проводити логістику, постачання особового складу та боєприпасів, то фактично вони вже знаходяться в оточенні. Вони мають вихід: або здаватися, або продовжувати щось вигадувати», — пояснив експерт.

Самусь зазначив, що зараз у Херсонській області росіяни перебувають у дуже скрутній ситуації. Вони намагаються перекидати туди підкріплення, намагаються підготуватися до наступу, доки не оголосять про «жест доброї волі», як це було зі Зміїним, а також з Києвом та Київською областю.



Він вважає, що у росіян все ж таки нічого не вийде.



«Це вже така хаотична спроба, непродумана. Це емоційна реакція російських генералів на ситуацію: „Мені не цікаво, як ви будете вирішувати це питання, але якщо ви залишите Херсон і цей район, то я вас розстріляю і знищу“. Вони не знають, що робити, бо сил у них додаткових уже немає», — каже він.



Самусь додав, що саме тому російське командування вже навіть знімає війська з Донбасу, попри те, що існує політичне завдання від путіна — за будь-яку ціну окупувати Донбас.



«Вони з цим завданням не впоралися, але змушені зараз перекидати сили на херсонський напрямок, бо там взагалі ситуація ахова і вони намагаються якось з цієї ситуації вийти. Але я думаю, що в результаті буде ще гірше, бо буде взято в полон та знищено ще більше російських військ», — резюмував експерт.

Нагадаємо, австрійський аналітик Том Купер також вважає, що росіянам не вистачить сил прорвати українські позиції на півдні і просунутися вперед. На його думку, у наступі, який окупанти готують у районі Херсона, немає логіки. Він вважає, що це політичне рішення путіна, а не військова стратегія його генералів.

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