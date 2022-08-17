Незабаром можливі відставки Залужного та Шмигаля: стало відомо про кадрові зміни, які готують у Зеленського

Після гучних відставок генпрокурора та голови СБУ в Україні планується ще кілька кадрових перестановок у найвищих ешелонах влади. Йдеться про призначення нового прем'єр-міністра, глави МВС та ротацій в оборонному блоці.



Про це пише «Телеграф» з посиланням на «декілька незалежних один від одного джерел у парламенті та уряді».

Головкому ЗСУ Валерію Залужному нібито пропонують стати міністром оборони, а на його місце поставити Командувача сухопутними військами Олександра Сирського. Але Залужному не дуже подобається ця ідея.

«…з огляду на небажання йти самого Залужного та підтримку його з боку Заходу (та й з боку громадськості), закрити це питання президенту ще не вдалося», — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Олексій Резніков не заперечував би проти посади міністра юстиції, але за інформацією ресурсу, Зеленського влаштовує на цій посаді Денис Малюська.



За інформацією джерел, спочатку планувалося відправити у відставку весь Кабмін, але від такої ідеї відмовилися. В уряді є міністри, якими президент дуже задоволений. Це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова МЗС Дмитро Кулеба.



Робота деяких міністрів викликала питання з моменту повномасштабного вторгнення. За словами джерел, вони після 24 лютого втекли до західних областей України. Крім того, відчувається, що їм важко працювати в умовах війни.



До того ж очікується складна осінь й зима, а економічна ситуація в Україні дуже важка. Тому можлива відставка Дениса Шмигаля.



Як його наступника розглядають кандидатури міністра інфраструктури Олександра Кубракова та міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова.



За словами іншого джерела, також заплановано заміну міністра економіки. Замість Юлії Свириденко першим віцепрем'єром та міністром економіки можуть поставити Ростислава Шурму.



Також нібито очікується відставка Дениса Монастирського. На його місце хочуть поставити нинішнього першого заступника голови МВС Євгена Єніна. Нинішнього в.о. керівника СБУ Василя Малюка хочуть призначити без приставки в.о.



Крім кадрових перестановок, також планують провести деяку реорганізацію у Кабміні. По-перше, скоротити апарат чиновників приблизно на 40%, це дозволить скоротити витрати. По-друге, знову об'єднати деякі міністерства.



Міністерство культури, міністерство освіти та міністерство спорту хочуть об'єднати в одне. А головою зробити міністра освіти Сергія Шкарлета.



Також планується об'єднати міністерство реінтеграції з міністерством громад та розвитку територій, а міністерство екології з міністерством енергетики. Міністерство економіки, ймовірно, об'єднають з Мінагро. Під питанням залишається міністерство ветеранів.



Масштабні ротації та відставки влада планує провести наприкінці серпня-початку вересня.



Раніше «ФАКТИ» писали про відставки та призначення у СБУ.

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