Знову летять голови: Зеленський звільнив керівників СБУ у трьох областях та столиці

Після звільнення Івана Баканова в СБУ триває ревізія спецслужби.

Президент України Володимир Зеленський 15 серпня звільнив начальників управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Укази про це розміщено на сайті глави держави.

Як повідомляється, глава держави усунув з посади Юрія Борейчука, який з листопада 2019 року обіймав посаду керівника СБУ у Тернопільській області.

Звільнив Зеленський Сергія Зайця, який з квітня 2021 року був начальником СБУ у Києві та Київській області.

З посади усунули голову СБУ у Львівській області Артема Бондаренка. Головою СБУ в області він перебував з березня цього року.

Бондаренко тепер буде керівником Служби безпеки у Києві та Київській області.

Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський змінив командувача Силами спеціальних операцій. На місце Григорія Галана прийшов Віктор Хоренко.

375

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram