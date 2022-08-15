Знову летять голови: Зеленський звільнив керівників СБУ у трьох областях та столиці
Після звільнення Івана Баканова в СБУ триває ревізія спецслужби.
Президент України Володимир Зеленський 15 серпня звільнив начальників управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях.
Укази про це розміщено на сайті глави держави.
Як повідомляється, глава держави усунув з посади Юрія Борейчука, який з листопада 2019 року обіймав посаду керівника СБУ у Тернопільській області.
Звільнив Зеленський Сергія Зайця, який з квітня 2021 року був начальником СБУ у Києві та Київській області.
З посади усунули голову СБУ у Львівській області Артема Бондаренка. Головою СБУ в області він перебував з березня цього року.
Бондаренко тепер буде керівником Служби безпеки у Києві та Київській області.
Нагадаємо, наприкінці липня Зеленський змінив командувача Силами спеціальних операцій. На місце Григорія Галана прийшов Віктор Хоренко.375
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