39.43 / 40.31 39.82 / 40.97
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу: на Донбасі окупанти знищили свій підрозділ

14:53 17 серпня 2022
зброя

Російські підрозділи, які воюють на Донеччині, періодично намагаються наступати, але після відповіді ЗСУ, відходять на колишні позиції. У складі цих частин переважно мобілізовані жителі окупованих територій цього регіону під керівництвом кадрових російських військових.

Між ними нерідко виникають конфлікти на побутовому та національному ґрунті, через п'янку, неадекватні накази командирів.

Про один такий випадок, коли командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу, повідомляє «24 канал».

Інцидент нібито стався 9 серпня на одній з дільниць на Донеччині. Російський офіцер молодшої ланки наказав підлеглим висуватись на передові позиції для спроби прориву української оборони.

На місці командир передав артилерії координати, де були російські підрозділи, і сам коригував вогонь.

Усі втрати внаслідок такого обстрілу, коли після «дружнього вогню» було знищено російський танк та два БТРи, списали на роботу ЗСУ.

Як з'ясувалося, молодий командир у такий спосіб вирішив змусити підлеглих поважати себе. За день до цього один з солдатів відкрито образив офіцера, вказавши йому на відсутність досвіду та помилки при управлінні підрозділом.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що на Донбасі російські загарбники зараз починають три наступальні операції — навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.



426

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Газовий лічильник

Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Гроші

Частині пенсіонерів додадуть до виплат по 660 гривень: хто може розраховувати на збільшення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту