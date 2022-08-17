Командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу: на Донбасі окупанти знищили свій підрозділ

Російські підрозділи, які воюють на Донеччині, періодично намагаються наступати, але після відповіді ЗСУ, відходять на колишні позиції. У складі цих частин переважно мобілізовані жителі окупованих територій цього регіону під керівництвом кадрових російських військових.



Між ними нерідко виникають конфлікти на побутовому та національному ґрунті, через п'янку, неадекватні накази командирів.



Про один такий випадок, коли командир наказав відкрити вогонь з гаубиць через особисту образу, повідомляє «24 канал».

Інцидент нібито стався 9 серпня на одній з дільниць на Донеччині. Російський офіцер молодшої ланки наказав підлеглим висуватись на передові позиції для спроби прориву української оборони.

На місці командир передав артилерії координати, де були російські підрозділи, і сам коригував вогонь.

Усі втрати внаслідок такого обстрілу, коли після «дружнього вогню» було знищено російський танк та два БТРи, списали на роботу ЗСУ.

Як з'ясувалося, молодий командир у такий спосіб вирішив змусити підлеглих поважати себе. За день до цього один з солдатів відкрито образив офіцера, вказавши йому на відсутність досвіду та помилки при управлінні підрозділом.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни вважають, що на Донбасі російські загарбники зараз починають три наступальні операції — навколо Бахмута, на південний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.









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