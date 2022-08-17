Їхали вбивати українців: у прикордонній з Україною області росії підірвався КамАЗ з військовими, є загиблий та поранені

У прикордонній з Україною Курській області країни-окупанта вибухнув військовий КамАЗ, у якому перебували солдати країни-агресора. Як повідомив Telegram-канал Baza, інцидент стався після полудня 16 серпня на дорозі між селищем Новий Шлях та селом Волфіно.

Відомо, що двох травмованих російських солдатів госпіталізували, ще один «побратим» від отриманих поранень загинув.

Імовірно, КамАЗ наїхав на протитанкову міну, встановлену самими ж окупантами для протидії «диверсантам ЗСУ», які нібито підбираються до Курської АЕС.

Нагадаємо, днями в окупованому Скадовському районі Херсонщини на міні підірвалась і загинула вчителька початкових класів ліцею селища Геройське Ольга Шевченко, а її син серйозно постраждав.

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