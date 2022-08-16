У фсб заявили, що «українські диверсанти» поставили під загрозу роботу Курської АЕС

росія, яка постійно обстрілює українські населені пункти зі своєї території, звинуватила Україну у диверсії, яка нібито вплинула на роботу Курської АЕС.



фсб рф заявила про підрив опор ЛЕП у Курській області українськими диверсантами, передає Бі-бі-сі.



Повідомляється, що нібито у серпні було скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач.



Дати підривів — 4, 9 та 12 серпня. За інформацією фсб, скоєно підриви шести опор високовольтних ліній електропередач (110, 330 та 750 кВ), через які Курській АЕС «здійснюється енергопостачання об'єктів промисловості, транспорту, життєзабезпечення, соціальної інфраструктури та населення як регіону, так і сусідніх суб'єктів країни».



Крім того, з'явилася інформація, що невідомі підірвали частину залізниці, якою проходили лише маневрові та вантажні потяги.

«Ушкодження залізничних колій у районі 14 кілометрів перегону „Льгов-Локінська“ помітив обхідник. Схема злочину виявилася простою: хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив», — передає Telegram-канал Вaza.



Українська сторона поки що не коментувала заяву фсб.

Нардеп Олексій Гончаренко вважає, що якби така диверсія відбулася, то про це вже голосно кричали б з усіх російських федеральних каналів. А одна із затятих кремлівських пропагандисток Скабеєва вже 4 серпня вдень плакала про «ядерний тероризм».



До того ж, на думку Гончаренка, «якби наші підривали, то вийшло б одразу».



«Містичні історії розповідає Курська фсб. Нібито „українські диверсанти 4, 9 і 12 серпня підірвали опори ЛЕП, які живлять Курську АЕС та інші підприємства“.



Ну, по-перше, якби наші підривали, то вийшло б одразу. По-друге, ми знаємо любов пропагандистів влаштовувати істерики, тому якби там щось було, то вже 4 вдень Скабеєва плакала про „ядерний тероризм“.



фсб — федеральна служба брехні», — пише нардеп.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав запровадити нові жорсткі санкції проти росії, військові якої завдають ударів по Запорізькій АЕС.

Зеленський зазначив, що будь-який радіаційний інцидент на ЗАЕС може виявитися ударом не лише по Україні, а й по країнах Європейського Союзу, Туреччині, Грузії та інших державах.



Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні для російських окупантів дуже невдалий день. В окупованому Криму сталося кілька вибухів — у районі Джанкоя та на авіабазі у селищі Гвардійське під Сімферополем. Як стверджують, це робота українського спецназу.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram