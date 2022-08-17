«Робив це за 600 грн і літр спиртного»: через зрадника на Київщині розстріляли тероборонівців

У Броварах судили місцевого жителя, який зливав інформацію про односельчан окупантам, що потім призвело до їхнього вбивства… Про це «ФАКТИ» дізнались з опублікованого вироку.

Відомо, що обвинувачуваний вступив у контакт з представниками військових російської федерації та прийняв рішення про здійснення підривної діяльності проти України.

З 28 лютого до 30 березня чоловік, знаючи місцевість, місця розташування блок-постів територіальної оборони, володіючи інформацією про місцевих мешканців, передавав усе окупантам. Особливо їх цікавили чоловіки із правоохоронних органів, військовослужбовці, представники територіальної оборони. При цьому обвинувачуваний отримав гарантії особистої безпеки від представників окупаційних військ та допомагав їм орієнтуватися на місцевості.

Одна із сусідок зрадника розповіла в суді, що 7 березня до них у двір прийшли двоє військовослужбовців рф і запитали: «Где проживает милиционер и есть ли у него оружие? Нам об этом сказал сосед».

«Так як мій чоловік дійсно працює у поліції, його на той момент вдома не було. Я зрозуміла, що інформацію про мою родину здав односельчанин. Та й росіяни цього не заперечували. Даний чоловік має негативну характеристику, адже здійснює крадіжки у селі, його жителі бояться. Ба більше, на території нашого села військовослужбовцями рф були розстріляні хлопці з територіальної оборони. Спочатку їх було п`ятеро, згодом знайшли вбитими ще двох чи трьох чоловік. Обвинувачений забирав тіла загиблих односельчан і допомагав у їх похованні. Робив це за винагороду — 600 грн і літр спиртного. А сам не був у полоні росіян, поводив себе вільно, насильницьких дій відносно нього я не бачила, він без примусу їхав із росіянами на їхній військовій техніці».

Броварський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання — позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією майна. Чи оскаржуватиме вирок зрадник, наразі невідомо.

Раніше повідомлялося про те, що суд виніс вирок зраднику з Житомирщини, який продав Україну за 20 тисяч рублів.

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