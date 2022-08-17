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Події

Депута-колаборанта, який намагався стати гауляйтером Черкаської області, випустили під заставу в 1 млн гривень

16:27 17 серпня 2022
Замирайло

Підозрюваний у колабораціонізмі депутат Черкаської міськради від «ОПЗЖ» Олександр Замирайло знову вийшов на волю. Він вніс призначену йому судом заставу 1 млн й 1 тисячу гривень, пише місцеве видання zmi.ck.ua.

Взяти Замирайла під варту знову можна лише у випадку, якщо він не виконуватиме обов'язків.

«Це найвища судова інстанція на стадії досудового розслідування, і у Верховному суді такі рішення відповідно до норм КПК України не переглядаються», — зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, на початку серпня депутату міськради Черкас Олександру Замирайлу оголосили підозру у колабораційній діяльності. За даними СБУ, він підтримував російську агресію та планував у разі захоплення Черкаської області стати гауляйтером.

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