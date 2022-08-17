«Здавав» неіснуючі квартири переселенцям: шахрай наживався на горі людей, які втратили власне житло через війну

На Миколаївщині судитимуть інтернет-шахрая, який здавав вимушеним переселенцям неіснуючі квартири. Про це повідомили в обласній прокуратурі.



«Прокурором Первомайської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 28-річного чоловіка за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно, а також за фактом таємного викрадення чужого майна у період дії воєнного стану (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що мешканець селища Єланець на платформі OLX розмістив оголошення про оренду квартир у місті Ужгород людям, які змушені були залишити свої будинки через бойові дії.

За свої послуги шахрай вимагав передоплату. Але отримавши гроші на рахунок, на зв'язок з потенційними орендарями не виходив. Серед ошуканих, які прагнули знайти безпечний притулок, переважно були жінки з дітьми.

У ході розслідування встановлено 16 епізодів його злочинної діяльності.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який обманом виманив у касирки пункту обміну валют близько 200 тисяч гривень.

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