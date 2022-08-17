Дмитро Дікусар втратив на війні близьку людину

Танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який у лавах ЗСУ захищає Україну від російських загарбників, втратив на війні близьку людину. Під час виконання бойового завдання загинув його друг та побратим Юр Мар'ян Іванович. Трагічною новиною Дмитро поділився в Інстаграм, опублікувавши фото з воїном.

«Під час виконання бойового завдання загинув мій друг і побратим, Юр Мар'ян Іванович. Світла і справжня людина. Воїн, на початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, кинув роботу за кордоном і повернувся захищати свою країну та її людей», — написав Дікусар.

Він закликав українців помолитися за душу захисника та вшанувати його пам'ять. Катерина Осадча, Ілона Гвоздьова, Оля Цибульська, Юрій Горбунов, Руслан Сенечкін, Фагот та багато передплатників висловлюють співчуття з приводу смерті героя.

«Світла пам'ять. Дімка тримайся, бережи себе», «Вічна пам'ять герою!», «Прийміть співчуття». Вічна пам'ять! Слава Україні!", «Вічна пам'ять! Які світлі люди залишають нас», — пишуть у коментарях.

Раніше Дмитро Дікусар розповів, що мотивує його на фронті.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що актор Віктор Стороженко отримав поранення в бою.

Фото instagram.com/dikusar_dmitriy

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