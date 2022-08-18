В Головному управління розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли, що наприкінці червня з російського полону вдалося звільнити 144-х українців, розповіли, що наразі наша країна має достатній обмінний фонд, але країна-агресор виявляє невисоку зацікавленість до деяких груп військовополонених.

За словами представника ГУР МО України Андрія Юсова, найнижча зацікавленість — у полонених, які були мобілізовані з території ОРДЛО.

«Це ми бачимо на різних щаблях ставлення: від того, що вони найгірше навчені, вони у прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені і з найгіршою зброєю, до, у тому числі, питання обміну», — сказав він, коментуючи інформацію про те, що країна-окупант «ділить на сорти» своїх військовополонених.

За словами представника ГУР, перемовини щодо обміну тривають, та «росія чомусь вважає, що вона іноді досі може диктувати умови, але це не так».

«Обмінний фонд та інші інструменти для повернення українських захисників у України достатні. Окрім того, він постійно поновлюється. І це те, над чим працюють Україна і власне всі Збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін — лише один з інструментів. Обмінний фонд — це дуже складна, багаторівнева і нелінійна річ. Мова далеко не часто може йти лише про кількість. Конкретику не будемо обговорювати, але повірте, що і координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, і відповідні робочі групи роблять усе можливе і використовують усі інструменти для того, щоб повернути наших захисників», — зазначив він.

Нагадаємо, що 16 серпня відбулася передача 19 тіл загиблих українських військових.

Фото зі сторінки ГУР в соціальних мережах

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