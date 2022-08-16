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Україна

Україна повернула тіла 19 загиблих захисників

14:15 16 серпня 2022
машини

У вівторок, 16 серпня, відбулася передача тіл загиблих українських військових. Україна повернула тіла 19 полеглих захисників. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з осіб, які зникли безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України», — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що процес повернення тіл відбувався відповідно до норм Женевської конвенції.

Нагадаємо, наприкінці червня було проведено наймасштабніший з початку війни обмін полоненими. В Україну повернулися 144 наші захисники.

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