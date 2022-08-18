«Безуспішно» та «невдало»: у Генштабі та Інституті вивчення війни оцінили останні наступальні потуги росіян на фронті

Росіяни, які піддали Харьків масованому ракетному обстрілу, гатили й по обласним населенним пунктам із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також здійснили дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформуючи про стан справ на фронті на ранок четверга, 18 серпня.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Авдіївському напрямку ворог вів наступ на напрямку Лозове — Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник утримує зайняті райони. Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка — Шевченкове, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку ворог вів наступ у напрямку Миколаївка — Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка — Соледар, Покровське — Бахмутське, Покровське — Бахмут, Клинове — Бахмут, Семигір’я — Зайцеве, Семигір’я — Кодема та Гольмівський — Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

За добу, що минула, кількість росіян, ліквідованих в Україні, зросла ще на 200 військових зс рф. Протягом дня ЗСУ, зокрема, знищили 17 артилерійських систем. Ворог зазнав найбільших втрат на Донецькому напрямку.

Фото Генштаба ЗСУ

«Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі», — йдеться у повідомленні.

Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що війська рф продовжують здійснювати невдалі спроби просунутися на південний схід від Сіверська, а також здійснили кілька атак на південь від Бахмуту та намагаються покращити своє тактичне положення поблизу Горловки. Констатується, що загарбники досягли обмеженого успіху на північному заході Донецька та поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей.

Аналітики вважають, що росіяни готуються захистити свої наземні маршрути у трикутнику Мелітополь — Токмак — Бердянськ, мінуючи територію Запорізькій області

В ISW також зазначають, що російське керівництво почало втрачати впевненість щодо безпеки окупованого Криму, де днями пролунали вибухи на військових об'єктах. Після цього окупаційні війська були приведені у стан підвищеної готовності. За даними української військової розвідки, росіяни перегнали свої літаки з Криму до рф.

Нагадаємо, що днями в Криму лунали гучні вибухи — під Джанкоєм злетів у повітря ще один арсенал окупантів. Також ЗМІ повідомляли про вибухи та пожежу на військовій авіабазі в селищі Гвардійське під Сімферополем.

До цього на аеродромі «Саки» поблизу селища Новофедорівка було знищено багато техніки ворога.

А напередодні Збройні сили України ліквідували у тимчасово окупованій Новій Каховці базу орків разом із рашистами, які там перебували.

Фото Генштабу ЗСУ

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