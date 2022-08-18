Телеканал СТБ розірвав контракт з хореографом Тетяною Денисовою, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором

Канал СТБ повертає в ефір популярні розважальні проекти та серіали. Ведучий Григорій Решетнік натякнув, що вже восени вийде романтичне реаліті «Холостяк» з Алексом Топольським.

Також планується прем’єра шоу «Танці.World of Dance», яке вийде в новому, дещо зміненому форматі: без журі через суддю Тетяну Денисову, яка продовжила співпрацю з країною-агресором.

«Громадянка України, яка бере участь у россійських проектах, відмовилась від публічного засудження війни та заяв на підтримку України. В зв’язку з цим телеканалом СТБ ще весною прийняв рішення припинити будь-яку подальшу співпрацю з Денисовою та виключити її прояви у головній танцювальній прем’єрі осені. Щоб реалізувати прийняте рішення, канал перемонтував відзняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі», — йдеться в повідомленні телеканалу.

До складу жюрі також входили Євген Кот та Макс Чмерковський.

Раніше СТБ та медіагрупа Starlight Media прийняли рішення про заборону участі громадян рф в майбутніх проєктах та серіалах.

Нагадаємо, раніше виник скандал серіал «Кріпосна». У продовженні проекту погодилася зніматися Наталка Денисенко. Її захейтили за те, що в серіалі брали участь російські актори.

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