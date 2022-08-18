«Симптоматика часто миготлива»: лікар розповів про небезпечну деменцію і як їй запобігти

На жаль, деменція стає все поширенішою. Ми часто чуємо, що на неї хворіють відомі люди, та й не тільки вони. «В моєї мами або бабусі погіршилася пам"ять, інколи мене не впізнає! Я віддам будь-які гроші, прокапайте її». Досить часто із таким проханням українці звертаються до лікаря-психіатра та невролога Євгена Скрипника. За його словами, зазвичай у таких пацієнтів діагностують деменцію — крайню ступінь порушення розумових (когнітивних) функцій у людини.

«Це функції мови, уваги, сприйняття, рахунку, мислення. В першу чергу при деменції порушується пам"ять по закону Рибо, тобто втрачається в першу чергу пам"ять на поточні події, на нещодавні. А на події, які були в минулому, пам"ять може бути деякий час збережена! Тобто людина не пам"ятає, яка зараз дата, місяць, як звати онуків, що їла на сніданок, але прекрасно пам"ятають як звали першу вчительку тощо! При такій хворобі як деменція, симптоми проявляються порушенням нормальної життєдіяльності. Зниження пам'яті бере початок з легкої забудькуватості.

Згодом хворі на деменцію можуть втрачати пам'ять на справжні події, а потім і події минулого, порушення мислення, яке стає повільним і нечітким, порушення здібностей до пізнання. Часто при розмові пацієнти з лікарем постійно звертається за допомогою до дітей, до того хто привів до лікаря при відповідях на питання лікаря!

Серед причин деменції хвороба Альцгеймера (ХА) посідає перше місце серед найпоширеніших причин її виникнення (60%), після неї за частотою — судинна деменція (15−20%), ¬деменція з тільцями Леві (10−15%), лобово-скронева деменція (5%) та інші рідкісні патології й стани".

Для діагностики хвороби використовують звичайно що огляд лікаря, МРТ головного мозку, шкалу оцінки психічного статусу.

«Банальна та досить часта ситуація, коли родичі бабусі, а рідше дідуся (просто менше живуть і не доживають) возять бабулю по лікарям і ті намагаються призначити безліч крапельниць з судинними та ноотропними препаратами! Навіть якщо звертаються до лікаря, який не призначає крапельниць, вони все рівно шукають таких, які призначають! На місці сидіти ж не будуть, потрібно лікувати! Але, на жаль, стан тільки погіршується і погіршується!

Симптоматика часто миготлива: цілий день бабуся впізнає своїх близьких, ввечері годин в 5−6 стан погіршується, і вона починає вести себе неадекватно, особливо на зміну погоди. Ніякі ноотропи, судинні препарати не потрібні, користі від них немає, а при деменції вони ще гірше роблять — активізують її, і з"являється неадекватна поведінка. Призначаються препарати, які уповільнюють прогресування хвороби. Мемантини та інгібітори холінестерази при деменції треба приймати постійно, до кінця життя! Крім того, на фоні прогресуючого зниження пам"яті можуть бути маячні ідеї відносин, переслідувань, агресивність, зорові і слухові галюцинації, порушення сну і в подальшому нетримання сечі та калу! При наявності агресивної поведінки, маячних ідей приєднуємо сучасні атипові нейролептики з мінімум побічних дій. Чим швидше ви починете використовувати препарати, тим менше буде прогресувати хвороба!"

Раніше «ФАКТИ» писали, що лікар-дієтолог радить вживати більше рослинної їжі та приділяти особливу клітковині — складним вуглеводам, які не перетравлюються ферментами. Таку клітковину називають нерозчинною. Її цінність в тому, що, вона стає поживою для корисних бактерій та сприяє збільшенню їхньої кількості (біфідо- та лактобактерії, в першу чергу). Вони захищають наше тіло від багатьох хвороб, зокрема, від раку, допомагаючи імунній системі виявляти ракові клітини та знищувати їх, закінчуючи ментальними (втрата пам'яті, деменція і т.п.).

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