Збирав для ворога дані про постачання армії західного озброєння: СБУ затримала «військового експерта"-зрадника

Після затримання ворожого «крота» у керівництві харківського управління СБУ Службі безпеки вдалося взяти також киянина — глибоко законспірованого російського агента, який під виглядом військового експерта збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну. В пріорітеті зловмисника були цікавили таємні відомості щодо західної військової техніки, яка постачається для потреб підрозділів ЗСУ.

Отриману від свого агента інформацію окупанти планували використати для здійснення ракетних ударів по українських об’єктах критичної інфраструктури, задіяних для транспортування зарубіжних озброєнь, повідомляють у прес-центрі спецслужби.

Крім того, у разі одержання розвідувальних матеріалів, ворог мав намір використати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони.

Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником російських спецслужб спеціально для проведення розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. Для збору закритих відомостей зловмисник використовував особисті зв’язки, у тому числі серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу. Свою «зацікавленість» іноземним озброєнням маскував під збір аналітичних даних для «експертних» публікацій у соцмережах.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні засоби зв’язку, які він використовував для комунікації з російським «куратором».

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Операцію з викриття ворожого агента проводили співробітники Департаменту контррозвідки та слідчі СБУ у м. Києві та Київській області, які раніше затримали ексзаступника голови ГУР та одного з керівників Державного космічного агентства. Як виявилося, він передавав російським спецслужбам цілком таємну інформацію щодо військово-політичної ситуації в Україні.

Фото СБУ

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