«Рішення є»: у Зеленського відповіли рашистам щодо провокації на Запорізькій АЕС

Заява міноборони росії про провокації Києва, що нібито готуються, на Запорізькій АЕС може свідчити про підготовку ними теракту.

Командир російських окупантів погрожує зупинити Запорізьку атомну електростанцію.

«Занепокоєння» росіян щодо катастрофи на ЗАЕС прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пише, що потрібно прибрати росіян з території АЕС, розмінувати будівлі, перестати обстрілювати й повернути на станцію український персонал.

«Росія стурбована можливістю катастрофи на ЗАЕС», — цинічно сміються з міноборони росії. Є рішення. Потрібно просто вивезти БК з цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?" — пише Подоляк у Twitter.

Зупинка військовими росії найбільшої в Європі атомної станції наблизить сценарій радіаційної катастрофи, заявили в «Енергоатомі».

«Загарбники продовжують брехати світові про обстріли ЗАЕС українськими військовими і, користуючись цією брехнею, заявляють: «Може бути розглянуто питання про виведення у «холодний резерв» 5-го та 6-го енергоблоків, що призведе до зупинки станції», — йдеться у повідомленні.

У компанії попереджають, що через відключення генераторів ЗАЕС від енергосистеми України їх не можна використовувати для роботи на власні потреби охолодження палива у разі знеструмлення станції. Це крок до радіаційної катастрофи.

Також повідомляється, що рашисти обстрілюють не лише саму станцію, а й лінії, якими вона з'єднується з енергосистемою України. Росіяни хочуть підключити ЗАЕС до енергосистеми Криму Тоді станція перейде у режим блекауту.

«Саме так здійснюється ядерний тероризм. І рашисти тероризують та шантажують не лише Україну, а й весь цивілізований світ, крок за кроком знищуючи можливості захисту ЗАЕС від радіаційної аварії», — додали в «Енергоатомі».

В компанії закликали негайно вивести російські війська з території ЗАЕС й повернути під повний контроль України. Тільки це може гарантувати безпечне функціонування атомного об'єкта.

Нагадаємо, у разі аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара накриє більшу частину України та частину країн Східної Європи.

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram