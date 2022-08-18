Накриє пів Європи: вчені показали, куди попрямує радіоактивна хмара у разі аварії на ЗАЕС

Російські окупанти щодня обстрілюють Запорізьку АЕС та продовжують лякати аварією на станції.



«У Мінубивств росії заявили, що Україна нібито „може вдарити по сховищу ядерного палива або системі охолодження енергоблоків Запорізької АЕС“ та у разі аварії радіоактивні речовини накриють не тільки Україну, а й Польщу, Німеччину, Словаччину», — пише insider.



Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Національної академії наук виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок під час гіпотетичної аварії на ЗАЕС.

Моделювання провели за метеорологічних умов станом на 15−18 серпня 2022 року, йдеться на сайті Ukrainian Hydrometeorological Institute.



Згідно з результатами розрахунків, протягом 15−18 серпня 2022 найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися всередині території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50−100 км у всіх напрямках від ЗАЕС.

Значні концентрації радіонуклідів можуть досягти Києва, пишуть вчені.

Частково радіоактивні домішки можуть бути винесені до сусідніх держав — східна частина білорусі, Польща, країни Балтії.

Значні концентрації радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися над окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

«Через неможливість визначення точних характеристик джерела викидів при гіпотетичній аварії на ЗАЕС, результати чисельного моделювання слід інтерпретувати лише якісно та відносно», — йдеться у повідомленні.

В Україні при «Енергоатому» створили штаб, до якого увійшли представники рятувальників, поліцейських, місцевої влади, які реагуватимуть на ситуацію на ЗАЕС відповідно до погроз, повідомив глава МВС Денис Монастирський.



росія окупувала Запорізьку атомну станцію на початку березня. Попри те, що на станції продовжує працювати український персонал, він не контролює у повному обсязі ядерну та радіаційну безпеку. Росіяни втягнули у машинний зал боєприпаси та військову техніку.

В останні дні ситуація на ЗАЕС погіршилася — електростанція зазнає регулярних обстрілів з боку окупантів. Росіяни намагаються звинуватити в обстрілі ЗСУ. Є інформація, що окупанти замінували станцію.

МАГАТЕ попередило про великий ризик ядерної катастрофи. Вона може статися будь-якої миті, якщо обстріл станції триватиме.

Президент Зеленський закликав запровадити нові жорсткі санкції проти росії, «росатому» та всієї атомної галузі держави-терориста через обстріл Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 15 серпня 42 країни світу закликали росію негайно вивести війська з окупованої Запорізької АЕС. Спільну заяву зробили США, країни Євросоюзу, Великобританія, Норвегія, Австралія, Японія, Нова Зеландія.

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