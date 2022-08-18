Чиновниця львівської мерії заробила на фальшивих інвалідах мільйони гривень (фото)

Співробітники СБУ викрили чергову групу, яка «допомагала» військовозобов'язаним виїхати за межі України.

Підставою для перетину кордону були підроблені документи щодо «непридатності до військової служби», повідомили у спецслужбі.

Організувала схему начальниця одного з райвідділів соцзахисту департаменту гуманітарної політики Львівської міськради, а її спільниками були працівники медустанови.

За $ 1300 чиновниця гарантувала виготовлення довідок, що входять до акту огляду медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Чиновницю було затримано після передачі підробок клієнту. Їй повідомили про підозру.

Під час обшуків правоохоронці виявили документи, що підтверджують організацію злочинної схеми, два автомобілі преміум класу вартістю понад $ 75 тисяч США, валюту — понад 8 млн у гривневому еквіваленті.

У спецслужбі також встановили тих, хто встиг скористатися послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

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