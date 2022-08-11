Брали по 100 тисяч з ухилянта: на Чернігівщині налагодили схему переправки військовозобов'язаних українців до білорусі

У період воєнного стану в Україні збільшилася в рази кількість людей, які не хочуть йти на військову службу.

Так, на Чернігівщині викрили групу осіб, які на човні переправляли військовозобов'язаних до білорусі. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Слідство встановило, що двоє братів надали чернігівцю гумовий човен для перетину річки, якою проходить лінія державного кордону України.

Після цього вони відвезли чоловіка на ділянку прикордонної території Чернігівського району на відстань 25 м до лінії державного кордону України, а також проінструктували, як перетнути кордон.

За організацію незаконного переправлення один з братів отримав грошову винагороду у розмірі 100 000 гривень. Того ж дня його затримали правоохоронці.

Раніше «ФАКТИ писали про одеситку, яка виготовляла фіктивні документи для ухилянтів. Послуга коштувала 1500 доларів.

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