Хто сплатить лікарняний евакуйованому працівнику, якщо роботодавець залишився на окупованій території

У період дії воєнного стану порядок виплати коштів по лікарняних листах може проводитися безпосередньо від Фонду соціального страхування. Про це нагадали у Фонді.



Якщо роботодавець перебуває на тимчасово окупованій території та не може гарантувати виплату лікарняного працівнику, працівник може звернутися за отриманням коштів безпосередньо до відділення Фонду соцстраху.



Для отримання коштів при собі потрібно мати:



- оригінали та копії паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;

- оригінал та копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- лікарняний, за яким буде призначено виплату (витяг з е-лікарняного можна зробити самостійно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду);

- за наявності — інші документи, які, наприклад, підтверджують право на пільговий розмір допомоги.



Отримати гроші по лікарняному від Фонду соцстрахування можуть переселенці, якщо їхній роботодавець не має можливості подати заяву-розрахунок по лікарняному. У такому разі також слід звернутися до відділення Фонду та надати всі зазначені вище документи, а також довідку ВПО.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи сплатять працівнику лікарняний лист в умовах простою підприємства через війну.

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