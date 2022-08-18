Зеленський поскаржився Ердогану на злодіїв з росії
Президент України Володимир Зеленський, який провів у Львові перемовини з Генсеком ООН Антоніу Гутерішем, зустрівся й з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, який прибув до нашої країни з візитом.
В Офіси президента України повідомили, що Зеленський та Ердоган говорили про експорт української агропродукції, яка допомагає подоланню глобальної продовольчої кризи, а також про можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту.
Розглядалося й питання масштабного викрадення росією зерна на тимчасово окупованій території України — окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн збіжжя. Співрозмовники погодилися, що будь-яка торгівля краденим є неприпустимою. «Намагання росії продати крадене мають бути зупинені», — сказав з цього приводу Володимир Зеленський.
Він також зазначив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна росії проти України. На будь-які прояви ядерного шантажу, за словами українського президента, кожна країна має реагувати жорстко та послідовно. «Росія повинна вивести свої війська зі станції негайно», — додав він.
Відзначається, що президенти двох країн торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці в цьому напрямку. За даними турецьких масмедіа, зустріч тривала 40 хвилин.
Ще до приїзду Ердогана в Україні ЗМІ писали, що президент Туреччини може запропонувати своєму українському колезі зустрітися з президентом рф путіним.
Експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса зазначав, що наразі жодних умов для ведення повноцінних та серйозних мирних переговорів він не бачить.
Фото Офісу президента України250
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