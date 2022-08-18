Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вперше після початку повномасштабної російської агресії прибув до України, де має намір зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутерришем, пише Бі-бі-сі.

Разом з Ердоганом до України прилетіли глава МЗС Мевлют Чавушоглу та голова міноборони Хулусі Акар.

Ще до поїздки турецького президента деякі ЗМІ писали про те, що Ердоган «везе Зеленському пропозицію закінчити війну дипломатичним шляхом».

Ердоган про необхідність припинення війни та поновлення переговорів Києва та Москви говорить постійно та публічно.

Очікується, що на переговорах у Львові зі своїм українським колегою та генсеком ООН Ердоган може виступити з ініціативою тимчасового припинення вогню в Україні. Він запропонує посередництво Анкари під час обміну полоненими, повідомляє турецький телеканал A Haber з посиланням на урядові джерела.

За інформацією ресурсу, Ердоган також планує запропонувати російському президенту Володимиру Путіну та українському президенту Володимиру Зеленському особисто зустрітися у Туреччині для переговорів.

За інформацією телеканалу CNN Turk, Путін та Зеленський можуть провести зустріч для визначення «дорожньої карти» з питання війни в Україні.

У росії нібито готові обговорити й визначити цю «дорожню карту» та почати роботу з втілення її в життя.

Окрім питань війни та миру, сьогодні у Львові Ердоган, Зеленський та Гутерриш обговорять питання експорту українського зерна, пересування суден з українських портів у Чорне море, а також ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Візит Ердогана до України знаковий. Він одного разу вже вдало виступив посередником у «зерновому питанні». Наприкінці липня у Стамбулі відбулося підписання угоди щодо українського зерна. Україна підписала документ з Туреччиною та ООН. Дзеркальний договір було підписано росією. Домогтися укладання договору вдалося за посередництва президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Нагадаємо, про те, що Путін хоче переговорів з Києвом, говорять вже досить давно. Нещодавно після поїздки до Москви про це заявив колишній канцлер ФРН та друг кремлівського лідера Герхард Шредер.

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