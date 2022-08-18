Ядерний шантаж росії та повернення полонених: про що Зеленський говорив у Львові з Гутерішем

Президент України Володимир Зеленський провів у Львові, куди має приїхати й президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, зустріч з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерішем.

Як повідомляють у пресслужбі Офісу президента України, співрозмовники обговорили, зокрема, продовольчу тематику та домовилися про продовження активної та всебічної координації з ООН в реалізації зернової ініціативи. Йшлося про вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації цієї ініциативи, а також про збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство.

Обговорювалося й питання примусової депортації громадян України до рф та захисту українців, яких незаконно утримують у росії. Володимир Зеленський наголосив на важливості сприяння з боку ООН у звільненні з полону українських військовослужбовців і медиків, а також зробив акцент на необхідності додержання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо у контексті утримання росією людей у так званих фільтраційних таборах.

Зеленський та Гутеріш також говорили про ядерний шантаж країни-агресона на Запорізькій АЕС, який може мати катастрофічні наслідки для України та всього світу. Сторони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію, яка має бути здійснена у легальний спосіб через вільну від окупантів територію.

«Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над направленням місії ООН для встановлення фактів в Оленівці, де росія вчинила цинічний теракт проти українських військовополонених. Володимир Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих в контексті виведення українських захисників з „Азовсталі“, а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчені змоделювали ситуацію, яка може статися у випадку аварії на ЗАЕС — радіоактивна хмара може накрити не лише Україну, а й Польщу, Німеччину та Словаччину.

Фото Офісу президента України

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