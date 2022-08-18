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Україна

Зеленський назвав умову для переговорів з путіним

19:50 18 серпня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, який 18 серпня провів у Львові переговори з Генсеком ООН Антоніу Гутерішем та президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, розповів, коли стануть можливими переговори з росією.

За словами Зеленського, це стане можливим лише в тому випадку, коли російська армія піде із захоплених нею українських територій. Водночас Ердоган висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться «за столом переговорів» і заявив про готовність Туреччини виступити посередником.

«Особисто я вірю в те, що війна врешті-решт закінчиться за столом переговорів. По суті, пан Зеленський і пан Гутерреш погоджуються з цим. Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і справедливіший шлях до столу переговорів», — цитує Ердогана «РБК-Україна».

Він також вважає за можливе відновлення переговорів між Україною та росією, які проходили у березні в Стамбулі.

Ще до приїзду турецького лідера в Україну деякі ЗМІ писали, що Ердоган «везе Зеленському пропозицію закінчити війну дипломатичним шляхом» і що він запропонує українському президентові особисто зустрітися з президентом росії путіним у Туреччині.

Про те, що турецька сторона вкрай зацікавлена в тому, щоб бути ключовим посередником, говорив експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Фото Офісу президента України

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