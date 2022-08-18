MELOVIN розповів про любовну драму в новому кліпі

Український співак MELOVIN, який здивував раніше подробицями особистого життя, представив чуттєву пісню та кліп «Мені не дзвони». Він розповів автобіографічну драматичну історію кохання. Пережиті емоції артист передав у новій, вже другій під час війни, роботі.

«Кохання дуже незрозуміла для мене річ, думав не на часі, але напевно кохання не знає, що таке війна, кохання взагалі нічого не знає. Мабуть, це те, що дуже відрізняє нашу країну від інших, у нас завжди доречне кохання і завжди є час для кохання», — розповів MELOVIN.

Пісню «Мені не дзвони» він написав лише за 5 хвилин уночі у квартирі у Львові, де він із колегами тимчасово зупинився. Головний меседж композиції — кохання завжди до часу, бо навіть на передовий наші захисники та захисниці закохуються, одружуються, страждають та розлучаються з коханими.

Наразі MELOVIN повернувся до Києва. Він бере участь у благодійних концертах, збираючи гроші для ЗСУ та українців, які постраждали від війни.

Раніше Настя Каменських, яка вперше за п'ять місяців повернулася до України, розповіла, що їй вдалося зібрати близько 75 мільйонів гривень.

Фото instagram.com/bhmelovin

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