Ні слова про Потапа: Настя Каменських, яка повернулася до Києва, розповіла, де жила під час війни

Популярна співачка Настя Каменських, яка через п'ять місяців війни повернулася до рідного Києва, дала перше інтерв'ю на телебаченні. Зірка стала гостею «Сніданку з 1+1», ведучим якого є її кум та сусід Юрій Горбунов.

Настя розповіла, що повернення додому після тривалої розлуки було дуже хвилюючим. Насамперед вона вирушила до мами, яка повернулася в Україну раніше. А потім поїхала до їхнього з Потапом будинку, де так і залишився неприбраним новорічний декор.

«Зовсім по-іншому пахне своя земля, і, звісно, і цілувала і припадала. Я поїхала до своєї мами, вона довгий час вже тут. Потім — у свій будинок там ще все з Нового року залишилося», — сказала Настя.

Співачка розповіла, що за п'ять місяців відвідала з благодійними концертами багато країн: виступала в Іспанії, Чехії, США, Ізраїлі, Литві… За словами Каменських, їй вдалося зібрати 75 мільйонів гривень на допомогу українцям, які постраждали від війни.

Каменських наголосила, наскільки важливо українським артистам за кордоном давати інтерв'ю, розповідати правду про те, що відбувається в нашій країні, й не дати світові звикнути до війни, сприймати її як щось буденне.

«YouTube, всі портали — вони блокують відео, яке ми бачимо. Тому що це не відповідає їхній спільноті. Коли в Instagram багато викладаєш, тебе блокують. Я дуже багато даю інтерв'ю, тому що я хочу бути рупором, голосом своєї країни. Мені потрібно показувати, розповідати, як це відбувається… Мене запитали в Америці: „А що ви думаєте з приводу цього конфлікту?“ Я як там роздала! Який конфлікт? Ви при своєму розумі? Ви знаєте, що в нас геноцид, який конфлікт! Я показую всі ці відео з Бучі, з Ірпеня. Вони цього не бачать. І тому важливо розповідати, щоб люди поширювали правду», — зауважила Настя.

Під час інтерв'ю співачка жодного слова не сказала про Потапа, де він зараз і чим займається. Ведучі навіть не торкалися цієї теми.

Передплатники Настя в коментарях більше запитують, чому вона ховає фігуру під об'ємною футболкою, і вкотре приписують їй вагітність.

Нагадаємо, Настя Каменських із Потапом під час російського вторгнення були в Іспанії. Шоумену дістається від хейтерів через те, що не повертається до України.

Раніше Юрій Горбунов озвучив своє ставлення до артистів, котрі під час війни виїхали за кордон.

Фото instagram.com/kamenskux

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