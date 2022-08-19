Овни отримають помітний прибуток, а на Левів чекає приємне знайомство: гороскоп від Анжели Перл на 19 серпня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що загалом п'ятниця, 19 серпня, виявиться добрим днем.

Проте представникам деяких знаків зодіаку все ж таки слід бути обережним у низці ситуацій і обмірковувати свої поступки та слова, пише інформаційний ресурс.

Овен

Особливо добре розвиватимуться комерційні відносини. Вони й принесуть дуже помітний прибуток. Цього дня можна ухвалювати важливі рішення, а також вдасться налагодити сімейні стосунки. Можуть надійти досить добрі звістки. Найбільший успіх спостерігається там, де робота колективна, а не самостійна.

Телець

Тільцям слід відмовитися від своєї гордині. Саме вона багато в чому гальмує розвиток і не дає рухатися вперед, досягати поставленої мети. Цього дня можуть виникнути проблеми із протилежною статтю. А нові ідеї можуть виявитися не такими вдалими. У всіх сферах життя вкрай важливо бути подвійно обережними.

Близнюки

До нових знайомств Близнюкам слід ставитись подвійно обережно. У професійній сфері слід зробити певну паузу. Справа в тому, що зараз є можливість наробити деякі помилки. Тільки тверезий погляд допоможе розібратися у багатьох питаннях. Увечері може бути депресія, але легкий характер. Відігнати її вдасться, якщо просто послухати музику чи розслабитися у гарячій ванні.

Рак

Нові ідеї, які нещодавно виникли у Раків, можуть раптово принести свої плоди, що буде зовсім не зайвим. Крім того, Раки отримають звістку, на яку вони дуже давно чекали. Дозволяється робити вкладення великого розміру угоди або інвестувати. Незабаром можна отримати гарну віддачу.

Лев

Особливо добре у цей день займатися фізичними вправами, спортом. Вони підуть на користь і дадуть багато сил та енергії. Можливо, таким чином можна буде створити якийсь шедевр. Крім того, можливо відбудеться нове знайомство, яке подарує багато нових емоцій.

Діва

Ілюзії в голові можуть заступити реальну картинку того, що відбувається, що не найкраще позначиться на житті Дів. Нових знайомств поки що краще просто уникати. Особливу увагу слід звернути на своє майно. Не варто витрачати гроші абияк.

Терези

Чим би ми не займалися цього дня Терези, дуже важливо бути у всіх сферах обережним. Якщо зайнятися пошуком нових джерел доходів, то можна їх знайти. Цілком не завадить зайнятися чимось новим, відкрити свої власні таланти. Але успіху досягти буде не так легко, як здається.

Скорпіон

Головна порада дня — це поєднати зусилля зі своїми союзниками, якщо хочеться досягти добрих результатів з усіх завдань. Доведеться пристосовуватися до нових обставин та виявляти творчу ініціативу. А з близькими у цей день спостерігається повна гармонія та розуміння.

Стрілець

Особливо добре вдасться реалізувати себе у фінансовій та підприємницькій діяльності. Партнерські справи у своїй активуються. Вдасться отримати досить швидко результати з багатьох завдань. І все це завдяки зібраності.

Козеріг

Козерогам доведеться з'ясувати стосунки з оточуючими людьми. А потім дасть про себе знати сильна втома. Прибрати її допоможуть тайський масаж, читання книги чи прослуховування улюбленої музики. Також відновить сили проведення часу на природі.

Водолій

Раптово фінансове становище Водоліїв почне дещо погіршуватися. Партнери стануть дуже непередбачуваними, що посилить ситуацію з бізнесом. А з начальством і зовсім можливі конфлікти та непорозуміння. Найкращим відпочинком у цей день є прогулянка на свіжому повітрі.

Риби

Відносини з близькою людиною стануть теплішими і міцнішими. Багато в чому допоможе повна довіра один одному і часте проведення часу разом. Наприклад, не завадить влаштувати романтичний сюрприз коханій людині у вигляді вечері за ароматних свічок.

Нагадаємо, напередодні екстрасенс розповіла, що відбуватиметься 24 серпня, і яким регіонам загрожує небезпека.

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