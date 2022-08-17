Україна стане «зіркою у всесвітньому масштабі»: екстрасенс розповіла, що відбуватиметься 24 серпня, та яким регіонам загрожує небезпека

Попри зменшення ракетних ударів по Харкову та інших містах, росія може використати День Незалежності України для помсти за невдачі на фронті.



Таку думку висловила екстрасенс Людмила Хомутовська.

І це при тому, що 24 серпня Україна стане «зіркою у всесвітньому масштабі» — всі говоритимуть про успіхи на фронті та у мирному житті, про стійкість українців.

росія ж може помститися й влаштувати провокації та ракетні удари. Є ризик, що постраждають такі міста як Миколаїв, Одеса, Харків, Донецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Луганськ, Енергодар.

В окупованому російськими військами Херсоні ситуація буде напруженою, можливі вибухи у нічний час. Водночас у свято наступу з боку білорусі не буде.

Загалом Україна переможе у війні, а на росію чекає повний розгром, але самі бойові дії затягнуться, вважає астрологиня.

«Це буде сильний розгром, мало хто залишиться взагалі живим. Це буде важко для сторони, яка захоче домовлятися. Це однозначно росія. Там без варіантів… росію заганяють, від цієї супердержави залишаться копита й хвіст», — зазначила вона.

Екстрасенс наголосила, що до кінця року бойові дії почнуть стихати, але війна ще не припиниться.

За прогнозом астрологині Ольги Медвецької, на фронті до кінця цього тижня ситуація складатиметься на користь ЗСУ.

Її колеги також вважають, що наприкінці серпня розпал бойових дій на фронті почне поступово спадати, загроза масованих ракетних обстрілів знизиться.

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