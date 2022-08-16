Ризик знижуватиметься: астрологиня передбачила розвиток ситуації на фронті та навколо ЗАЕС найближчими днями

Астрологиня Ольга Медвецька, яка попереджала, що український контрнаступ на півдні найближчим часом не відбудеться, склала прогноз на поточний тиждень.



Астрологиня вважає, що цього тижня будуть складнощі з реалізацією задуманих планів, виникнуть труднощі, які гальмують процес просування. Але з другої половини тижня легше буде йти до мети. Це стосується й справ на фронті.

«Наскільки я розумію — до кінця тижня наші воїни зможуть краще реалізовувати задумані плани. Але є одне „але“ — „варяжкам“ за якимись напрямами теж легше буде реалізовувати свої злісні задуми», — пише Медвецька.

Вона зазначає, що поступово знижуватиметься ризик катастрофи на Запорізькій АЕС.



У звичайному житті, яке теж є навіть під час війни, астрологиня радить відкласти на кінець тижня контакти з керівництвом та органами влади.



«15−17.08 ідеальний час для мозкових штурмів та відкриттів, пошуку незвичайних рішень. Використовуйте цей час на повну — проводьте мозкові штурми, експериментуйте, проводьте переговори.

З 18:08 і голова гірше/повільніше думатиме, домовленості будуть ілюзорними, а також можливі якісь брехливі заяви на глобальному рівні (хоча для наших сусідів це взагалі постійне явище)», — пише Медвецька.

За її словами, цей тиждень добре підходить для всього, що пов'язано з романтикою, красою та фінансами (крім 17 та 18 числа). Але треба бути обережними, щоби не розтратити дуже багато та не влізти у борги.



Нагадаємо, астрологиня Олена Зимовець вважає, що наприкінці серпня розпал бойових дій на фронті почне поступово спадати, загроза масованих ракетних обстрілів теж знизиться.

Тим часом тарологиня Ірина Клевер прогнозує, що по Харкову зменшиться кількість обстрілів, але від російських загарбників страждатимуть Дніпро та Миколаїв.

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