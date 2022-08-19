Злякався «Слава Україні»: путініста Кіркорова висміяли в мережі

Путініст Філіп Кіркоров, який виступив у Криму перед пораненими окуппантами і назвав їх героями, не на жарт злякався в Америці. У черзі на вхід до одного з ресторанів у Лас-Вегасі українці помітили кремлівського клоуна та вигукнули «Слава Україні». Філя сахнувся, як від пострілу: відірвався від свого телефону і з переляку вирячив очі й почав озиратися на всі боки. Відео розлетілося у мережі.

Над Кіркоровим насміхаються в мережі та створюють меми. Не змогли втриматись і українські знаменитості.

«Як налякали хлопця! І це не десь, а в Лас-Вегасі. Чого воно поїхало до Америки? Смачно поїсти?! Ну так, у росєї тепер санкції, смачно не годують», — написав Юрій Горбунов, який опублікував відео.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров регулярно відвідує окупований Крим, підтримує політику путіна. Низка європейських країн заборонила йому в'їзд до країни. Так, Філю не пустили до Молдови.

Не зможе він поїхати до Естонії та Латвії.

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