«кобзон передав естафету»: путініст кіркоров запросив недобитих окупантів на свій концерт у Криму
Кум Ані Лорак філіп кіркорів, який порадив їй зберігати мовчання щодо нападу рф на Україну, сам також довго не коментував війну проти нашої країни.
Але, схоже, затятий путініст не витримав і вибухнув промовою на підтримку кремля. В опублікованому в мережі запрошенні співак покликав поранених росіян на свій концерт у Криму.
«Вчора на концерті сталася магія. Ми разом стали єдиним цілим. Нам зараз як ніколи важливо згуртуватися. Я прямую до Криму», — сказав він.
За словами кіркорова, у нього на окупованому півострові заплановано два концерти — у Ялті та Феодосії.
«Я так хочу побачити всіх кримчан, але особливо чекатиму на наших героїв. Я запрошую на свій концерт поранених, наших військових, які відновлюють здоров'я у кримських шпиталях та санаторіях», — додав співак.
Одразу після публікації відеозвернення на Кіркорова обрушився шквал критики.
«Поспішає дати концерти, поки міст цілий»; «Спочатку до кіркорова, і відразу до кобзона», «Кобзон передав естафету»; «Він сам поранений в голову»; «Ціль для хаймарсу номер один?)»; «Фу! Огидно слухати!» — пишуть користувачі в коментарях до «переобутого» кіркорова.
Як писали «ФАКТИ», раніше колишня хатня робітниця кіркорова розповіла місцевим ЗМІ шокуючі подробиці його життя.164
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