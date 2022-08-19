Скільки триватиме війна в Україні і як вона позначиться на інфляції: прогнози фахівців невтішні

Попри намагання партнерів України закінчити війну за столом переговорів з путіним, прогнози фахівців невтішні. За даними міжнародного агентства Fitch Ratings, війна в Україні триватиме як мінімум до 2023 року. Відповідно це буде чинити тиск на фінансову стабільність в державі. Про це стало відомо із повідомлення, опублікованим агентством.

«Ми очікуємо, що війна триватиме навіть у 2023 році, підвищуючи державний борг вище 100% ВВП, додаючи і без того величезні витрати на інфраструктуру та економіку, а також посилюючи інфляційний і зовнішній тиск. Тоді як джерела фінансування дефіциту залишаються невизначеними. Таким чином, на нашу думку, ширша реструктуризація комерційного боргу уряду є ймовірною, хоча терміни невизначені. Полегшення, яке вже забезпечило дворічне припинення випуску всіх єврооблігацій, і проблема узгодження рамок для будь-якої такої реструктуризації в такому невизначеному макросередовищі, потенційно можуть перенести це на 2024 рік».

На думку експертів агентства, перспективи політичного врегулювання війни з росією шляхом переговорів слабкі.

«Український уряд, схоже, навряд чи поступиться будь-якою значною територію, захопленою росією, і ми очікуємо, що президент путін продовжить переслідувати мету підриву суверенної незалежності України. Незрозуміло, чи матиме будь-яка зі сторін достатню військову перевагу для досягнення цілей, що може призвести до тривалого конфлікту», — прогнозує Fitch.

Експерти агентства вважають що до кінця поточного року інфляція сягне до 30%. В липні вона складала 22,2%. В наступному 2023 році інфляція також залишиться високою, в середньому на рівні 20,0%.

«Державні фінанси в серйозному стресі: різке зростання витрат, пов’язаних з війною, призведе до рекордно високого бюджетного дефіциту», — кажуть експерти.

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