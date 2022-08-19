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«Тепер чекаємо ще й на міст»: ЗСУ встановили «рекорд», знищивши 400 окупантів за добу

10:52 19 серпня 2022
«Тепер чекаємо ще й на міст»: ЗСУ встановили «рекорд», знищивши 400 окупантів за добу

Українські воїни минулої доби ліквідували 400 окупантів, і тепер кількість ліквідованих з 26 лютого путінських орків становить 44700 нелюдів.

Такі цифри наводить у повідомленні Генеральний штаб ЗСУ.

Крім великого людського ресурсу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 серпня орієнтовно склали:

  • танків — 1899 (+10 за добу),
  • бойових броньованих машин — 4195 (+16),
  • артилерійських систем — 1016 (+6),
  • РСЗВ — 266 (+1),
  • коштів ППО — 141 (+5),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 795 (+2),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3130 (+69),
  • спеціальної техніки — 94 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У коментарях до посту українці дякують ВСУ за відмінну роботу та чудовий ранок, який став таким завдяки їхнім старанням. А також натякають на те, що знищена техніка — добре, але дуже хотілося б побачити знищеним ще один міст — звичайно ж, Кримський!

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили відразу кілька атак ворога під Бахмутом і продовжують тіснити окупантів на Харківщині.

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