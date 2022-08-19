«Тепер чекаємо ще й на міст»: ЗСУ встановили «рекорд», знищивши 400 окупантів за добу
Українські воїни минулої доби ліквідували 400 окупантів, і тепер кількість ліквідованих з 26 лютого путінських орків становить 44700 нелюдів.
Такі цифри наводить у повідомленні Генеральний штаб ЗСУ.
Крім великого людського ресурсу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 19 серпня орієнтовно склали:
- танків — 1899 (+10 за добу),
- бойових броньованих машин — 4195 (+16),
- артилерійських систем — 1016 (+6),
- РСЗВ — 266 (+1),
- коштів ППО — 141 (+5),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 795 (+2),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3130 (+69),
- спеціальної техніки — 94 (+1).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У коментарях до посту українці дякують ВСУ за відмінну роботу та чудовий ранок, який став таким завдяки їхнім старанням. А також натякають на те, що знищена техніка — добре, але дуже хотілося б побачити знищеним ще один міст — звичайно ж, Кримський!
Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ відбили відразу кілька атак ворога під Бахмутом і продовжують тіснити окупантів на Харківщині.712
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