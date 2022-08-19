Ворог продовжує тиснути на сході, використовуючи всі свої сили і засоби. Зокрема, тривали масовані обстріли населених пунктів на Харківщині, а на Бахмутському напрямку агресор намагався вести наступальні бої у напрямках Спірне — Виїмка, Стряпівка — Соледар, Володимирівка — Соледар, Клинове — Бахмут та Вершина — Кодема. Втім, підрозділи противника успіху не мали та відійшли. На цьому наголошують у Генеральному штабі ЗСУ за підсумками 176-го дня повномасштабного протистояння.

Наразі тривають бої на напрямку Покровське — Бахмутське.

На Слов’янському напрямку ворог пробував штурмувати на напрямках Барабашівка — Карнаухівка, Сулигівка — Дібрівне, Сулигівка — Нова Дмитрівка, на Краматорському — обстріли зафіксовано неподалік Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Сидорового та Пришиба, а на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаударів неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки та Павлівки. Там же тривають бойові дії на напрямку Лозове — Первомайське.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжив обстріли наших позицій із танків, ствольної та реактивної артилерії.

З інформацією Генштабу частково погоджуються експерти Інституту вивчення війни. Вони відзначають, що напередодні росіяни не намагалися завдавати наземних ударів по лінії Ізюм-Слов'янськ, і це доводить, що ЗСУ вдалося відтіснити ворога подалі від Слов'янська. При цьому росіяни продовжують атакувати Сіверськ, сподіваючись захопити його з півдня. Окупанти намагалися також проводити бойові дії поряд із Серебрянкою, Верхньокам'янським та Івано-Дар'євкою — на схід від Сіверська.

Гаряче і під Бахмутом. Росіяни не залишають надій просуватися трасою Т1302, яка з'єднує місто з Соледаром. Тут були помічені найманці з ПВК Вагнера, які відпрацьовують контракт. Цілком ймовірно, що противник спробує просунутися до Бахмута з боку Горлівки через Холмівське та Зайцеве.

Аналітики відзначають: зусилля ворога можуть бути спрямовані на захоплення траси Т0513 «Горлівка-Бахмут», що може дозволити росіянам наступати на Бахмут одразу з трьох напрямків.

Спекотно було й у напрямку до Авдіївки — рухи супротивника було відзначено з боку Новоселівки та Верхньоторецького. Також загарбники не полишають надій на захоплення Пісків, для чого просувалися від Первомайського, що за 10 км від міста.

Також американські аналітики наголошують, що найближчим часом можна розраховувати на продовження «бавовни» в окупованому Криму. Це робиться для ускладнення російської логістики та послаблення можливостей підтримки операцій на південному напрямку. І хоча досі вважалося, що більшість російських військових перебуває поза досяжністю ЗСУ, все змінилося після отримання Києвом нових одиниць новітньої західної зброї.

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