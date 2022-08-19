Мама і вітчим загинули одразу: медикам вдалося врятувати двох братів, до будинку яких потрапила ракета рашистів

В результаті руйнівного ракетного удару по одеській Сергіївці 1 липня загинули зокрема й мама та вітчим двох хлопчиків — Володі і Якова. Ракета прилетіла просто у їхній дім, і дітей дістали з-під завалів сусіди. Історію дивовижного порятунку розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Найбільше дісталося меншому з братів — 8-річному Якову, якому уламок влучив у шию. Рятувальники, надаючи першу допомогу, притиснули хлопчику судини, щоб він не загинув від кровотечі, але кисневе голодування тривало більше, ніж міг витримати організм, і спровокувало інсульт. Результатом стала паралізація лівої частини тіла.

До всього права рука теж виявилася знерухомленою через перелом плеча.

Рука вже починає відновлювати свої функції

14-річний Володя теж отримав численні ушкодження — черепно-мозкову травму, поранення обличчя та перелом променевої кістки правої руки.

Спочатку допомогу дітям надали у місцевій лікарні на Одещині, а місяць тому — транспортували до лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова. Вже звідти вони поїхали відновлюватися до Австрії — їх забрала приїхала двоюрідна сестра Євгенія.

За хлопчиками приїхала сестра з Австрії

За її словами, хлопчики пообіцяли повернутися додому, в Україну, але вже по завершенні війни.

Нагадаємо, під час останнього ракетного удару по Харківщині загинув 11-річний хлопчик — ракета влетіла просто у його кімнату. Також — вже минулої ночі — поранення отримав і 12-річний підліток на Дніпропетровщині.

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