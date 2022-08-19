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Російський ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області: є вбиті й поранені, серед них — діти

9:51 19 серпня 2022
Російський ворог обстріляв Харківську та Дніпропетровську області: є вбиті й поранені, серед них&nbsp;— діти

Вранці у п'ятницю, 19 серпня, путінська армія знову підступно обстріляла мирне населення Харкова. До шостої ранку було зафіксовано щонайменше 5 ракетних ударів по Київському, Немишлянському та Основ'янському районах міста.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Нічна пожежа у Харкові

У Київському районі зруйновано будівлю одного з освітніх закладів, в Основ'янському — будівлю цивільного підприємства, а в Немишлянському районі ракети поцілили по двох приватних будинках.

 

Наразі відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем у закладі освіти. Інформація про інших постраждалих та масштаб руйнувань уточнюється.

 

Протягом доби російські окупанти продовжували бити з артилерії також по населених пунктах Чугуївського, Харківського і Богодухівського районів області. Пошкоджено житлові будинки та господарські будівлі, горіла трава та пшениця в полі. У Золочівській громаді виникли пожежі у приміщенні клубу, бібліотеці та полях.

У Печенігах Чугуївського району поранено 68-річного чоловіка.

Також під ворожий обстріл минулої ночі потрапила і Дніпропетровська область. Удару зазнали три райони — Криворізький, Синельниківський та Нікопольський.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВ Валентин Резніченко.

Руйнування у житловому будинку на Дніпропетровщині

За його інформацією, по Апостолівській громаді Криворізького району російські нелюди стріляли з «Ураганів». Убито 36-річного чоловіка. У селі Перше Травня пошкоджено житло, газопровід та лінію електропередач.

По Великій Костромі Зеленодольської громади окупанти били зі ствольної артилерії. Є руйнування. Люди не постраждали.

У Межівській громаді Синельниківського району поранено 12-річного хлопчика.

«Він просто спав удома, коли до його будинку прилетіли снаряди з РСЗВ «Торнадо С», — повідомив Резніченко.

Смертоносне залізо поцілило в будівлю

Дитину госпіталізували і прооперували. У селі пошкоджено будинки.

В центр нічного Нікополя ворог направив 10 снарядів із ствольної артилерії.

Ранок у Нікополі

У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, близько 10 магазинів, ліцей, банк та автобусну зупинку. Виведена з ладу лінія електропередач. Працюють електрики.

Нагадаємо, у Харкові від удару рашистів по гуртожитку загинув 11-річний хлопчик — ракета влетіла просто у кімнату.

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