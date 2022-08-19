Виправдовував путіна та зберігав вдома боєприпаси: у Києві заарештували шаленого прихильника «руського міра»

У Києві судитимуть місцевого жителя, який підтримував злочинні дії росії, а вдома зберігав гранати. Про це повідомили у Нацполіції.



Слідчі завершили досудове розслідування та направили матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Затримали «путініста» у березні цього року, отримавши оперативну інформацію про те, що чоловік є прихильником «руського міра».

Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили та вилучили три гранати ВОГ-25П, корпус гранати РГД-5 та запал до ручної гранати УЗРГМ-2. За результатами експертизи встановлено, що всі пристрої є придатними для вибуху.



Слідчі встановили, що 45-річний власник боєприпасів через соціальні мережі поширював матеріали, в яких виправдовував, визнавав правомірною, заперечував озброєну агресію російської федерації проти України та всіляко підтримував та вітав злочинні дії держави-агресорки.

Нагадаємо, контррозвідка СБУ викрила факт вербування спецслужбами росії колишнього працівника держпідприємства, який за завданням російського куратора мав встановити жучки у будівлі Верховної Ради.

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