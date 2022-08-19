Після жахливих чуток про останні дні Заворотнюк її донька почала роздавати одяг чужим людям

Шанувальники «Моєї прекрасної няні» б'ють на сполох через повідомлення про те, що Анастасії Заворотнюк стало гірше. Спочатку приводом для переживань стало повідомлення, що на це вказує зникнення її чоловіка Петра Чернишова. Нібито фігурист поставив усі справи на паузу, щоб провести час з дружиною, яка доживає останні дні.



Ще одним «тривожним дзвіночком» стало повідомлення доньки «прекрасної няні», 26-річної Анни, про те, що вона почала роздавати одяг з дому бабусі чи чужим людям. Про це пишуть російські ЗМІ.

«Щось віддаю, щось продаю. Ну, а все найкрасивіше йде бабусі. Вона у мене модниця», — заявила Анна Заворотнюк.



А на запитання — чому не мамі — Анна ухилилася від відповіді — мовляв, їй зараз не до вбрання.



Така заява Анни змусила шанувальників ще більш старанно молитися за здоров'я її мами.



Як відомо, зірка серіалу «Моя прекрасна няня» кілька років бореться з серйозною недугою. За чутками, в Анастасії Заворотнюк найагресивніший вид раку мозку — гліобластома. ЗМІ пишуть, що після двох операцій та тривалого лікування артистці потрібен цілодобовий нагляд. Їй допомагає доглядальниця та мама, Валентина Борисівна. Після того, як стало відомо про хворобу Анастасії, її мама залишила всі справи і повністю присвятила себе турботам про доньку та онуку Мілу, якій восени виповниться чотири роки.



Раніше донька Заворотнюк, Анна, говорила, що її мати продовжує боротьбу.

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