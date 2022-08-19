39.70 / 40.54 40.01 / 41.09
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Новий хіт від Лесі Нікітюк та Jerry Heil: «Не хочу їхати з Криму»

15:13 19 серпня 2022
Леся Нікітюк та Jerry Heil

Телеведуча Леся Нікітюк, яка присвятила ліричну пісню загиблому на війні другові, несподівано об'єдналася з Jerry Heil (Яна Шемаєва) та записала спільний трек «на злобу дня». Вони висміяли росіян, які поспіхом покидають Крим через вибухи. Зокрема — ридаючу туристку, яка не хотіла залишати Алушту, де «все так душевно і по-домашньому».

Леся та Яна записали їдку пародію, поклавши її на музику. Трек назвали «Душевно, по-домашньому».

«Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек із цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Тому що не наш менталітет — писати коментарі „так вам і треба“ і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся — з такою ж ідеєю! Це була доля. Далі все було ясно: нам потрібен сліп-хаус від EMDIVITY — і ТiкТок трек готовий,» — прокоментувала Jerry Heil.

Леся та Яна опублікували відео у соціальних мережах.

Передплатники в захваті від цієї роботи.

«Ну дуже душевно і по-домашньому», «взагалі не хочу перемикати, так по-домашньому», «Ми не раді, що комусь погано! Ми радіємо, що люди нарешті їдуть додому», — пишуть у коментарях.

Раніше Олександр Пономарьов із колегами підірвали мережу патріотичним іронічним хітом «Україна переможе».

335

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Анна та Анастасія Заворотнюк

Після жахливих чуток про останні дні Заворотнюк її донька почала роздавати одяг чужим людям

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

військові

Перелом у війні вже близький: відомий астролог назвав дату

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту