Новий хіт від Лесі Нікітюк та Jerry Heil: «Не хочу їхати з Криму»

Телеведуча Леся Нікітюк, яка присвятила ліричну пісню загиблому на війні другові, несподівано об'єдналася з Jerry Heil (Яна Шемаєва) та записала спільний трек «на злобу дня». Вони висміяли росіян, які поспіхом покидають Крим через вибухи. Зокрема — ридаючу туристку, яка не хотіла залишати Алушту, де «все так душевно і по-домашньому».

Леся та Яна записали їдку пародію, поклавши її на музику. Трек назвали «Душевно, по-домашньому».

«Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити якийсь трек із цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно з тих подій. Тому що не наш менталітет — писати коментарі „так вам і треба“ і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І тут вночі мені пише Леся — з такою ж ідеєю! Це була доля. Далі все було ясно: нам потрібен сліп-хаус від EMDIVITY — і ТiкТок трек готовий,» — прокоментувала Jerry Heil.

Леся та Яна опублікували відео у соціальних мережах.

Передплатники в захваті від цієї роботи.

«Ну дуже душевно і по-домашньому», «взагалі не хочу перемикати, так по-домашньому», «Ми не раді, що комусь погано! Ми радіємо, що люди нарешті їдуть додому», — пишуть у коментарях.

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