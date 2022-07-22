Леся Нікітюк присвятила ліричну пісню загиблому на війні другу

Телеведуча Леся Нікітюк, яка оголосила про поновлення проекту «Ле Маршрутка», випустила нову пісню. Ліричну композицію вона присвятила всім захисникам України, а особливо своєму близькому другові — Денису Ріхтеру, який загинув на війні.

«Присвячую всім, хто захищає нашу Україну. А особливо моєму другу Денису Ріхтеру, який загинув у Луганській області…» — написала Леся в Інстаграм, представляючи нову роботу.

Слова написали Михайло Мартинюк, Євген Матюшенко та Леся Нікітюк, а музику — композитор Руслан Квінта.

У відео показали кадри з передової, а також світлини захисників України та їхні ролики із соціальних мереж.

Це вже четверта пісня Лесі Нікітюк. Раніше вона випустила іронічний хіт, у якому оспівала «бойових гусей», а разом із Степаном Гігою виконали патріотичну пісню «Цей сон».

Також співачка TAYANNA розчулила чуттєвим кліпом «Гори».

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