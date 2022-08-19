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Події

Потрапити до ЄС за 3 тисячі доларів: шахрай організував «бізнес» з «запису у волонтери» з правом виїзду за кордон

15:09 19 серпня 2022
затримання

Після введення в Україні воєнного стану широкого поширення набула схема «допомоги» військовозобов'язаним виїхати за кордон.
Чергове правопорушення було розкрито в Офісі генпрокурора.

Повідомляється, що киянин разом зі спільником за 18 000 доларів США обіцяли надати 6 чоловікам призовного віку можливість безперешкодно виїхати до Польщі.

При цьому спільники внесли до бази даних «Шлях» неправдиві відомості, що нібито охочі виїхати є волонтерами та їдуть за кордон за гуманітарною допомогою.

«Організатора затримано під час отримання другої частини коштів — 16 200 доларів США. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — утримання під вартою», — повідомили у генпрокуратурі.

Нагадаємо, чиновниця львівської мерії заробила на подібній схемі мільйони гривень. Жінка разом з медиками організувала виготовлення довідок, що входять до акту огляду медико-соціальної експертної комісії щодо встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

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