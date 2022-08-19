Російські фашисти знову вдарили по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування

Вдень 19 серпня російські окупанти знову завдали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його інформацією, постраждали Нікопольський район та селище Мирове.



П'ять снарядів російської ствольної артилерії прилетіли до житлових кварталів Марганця. Попередньо поранено двох людей — 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Обидва у лікарні.



У місті є руйнація будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.



Минулої ночі російські військові завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області — Криворізькому, Синельниківському та Нікопольському. Пошкоджено житло, газопровід, лінію електропередач. Вбито 36-річного чоловіка та поранено 12-річного хлопчика.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують до Дня Незалежності України влаштувати у Маріуполі провокацію з численними жертвами — завдати удару по будівлі, де планують провести «суд» над «азовцями».

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