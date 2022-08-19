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Україна

Російські фашисти знову вдарили по Дніпропетровщині: є поранені та руйнування

17:23 19 серпня 2022
хата

Вдень 19 серпня російські окупанти знову завдали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, постраждали Нікопольський район та селище Мирове.

П'ять снарядів російської ствольної артилерії прилетіли до житлових кварталів Марганця. Попередньо поранено двох людей — 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка. Обидва у лікарні.

У місті є руйнація будівель. Виведена з ладу лінія електропередач.

Минулої ночі російські військові завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області — Криворізькому, Синельниківському та Нікопольському. Пошкоджено житло, газопровід, лінію електропередач. Вбито 36-річного чоловіка та поранено 12-річного хлопчика.

Раніше повідомлялося, що окупанти планують до Дня Незалежності України влаштувати у Маріуполі провокацію з численними жертвами — завдати удару по будівлі, де планують провести «суд» над «азовцями».

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