Окупанти планують до Дня Незалежності України 24 серпня влаштувати в Маріуполі провокацію з численними жертвами — завдати удару по будівлі, де хочуть влаштувати «суд» над «азовцями».

Про це пише співголова Громадської ініціативи «Права Справа» Дмитро Снєгірьов, посилаючися на оперативну інформацією аналітичного відділу організації. «На цей день у тимчасово окупованому Маріуполі заплановане проведення так званого „судового засідання“ над полоненими бійцями полку „Азов“. Окупанти ймовірно планують завдати точковий удар по споруді, де буде відбуватиметься „судилище“, і традиційно звинуватити в цьому Україну», — зазначив він та додав, що розглядаються два сценарія провокації: з використанням оперативно-тактичного комплексу «Точка-У» та безпосередній підрив будівлі.

За його словами, окупанти переслідують три цілі: дискредитація України на світовій арені, дискредитація бійців полку «Азов» і шантаж їхніх родин, а також розгойдування цієї теми всередині України та за її межами.



Військовий експерт додав, що нещодавно в організації отримали інформацію від місцевих джерел про передислокацію установок «Точка-У», які використовують окупанти, в район окупованого Лисичанська. Окупанти планували завдати удари по житлових районах окупованих міст Луганщини.



«Рашисти спробують імітувати ракетний удар або ж підірвати приміщення — тобто фактично повторити „Оленівський сценарій“, а потім звинуватити ЗСУ у невибірковому використанні високоточної зброї, або фізичній ліквідації небажаних „свідків“. Таким чином, окупанти спробують заблокувати передачу західними партнерами Україні установок HIMARS, MLRS MARS-II та іншої високоточної зброї і дискредитувати політичне керівництво України на міжнародній арені», — додав він.

Дмитро Снєгірьов зауважив, що подібний сценарій розроблявся і напередодні 24 лютого — тоді росіяни готували провокації з використанням хімічної зброї біля міста Слов’янськ на Донеччині. Окремо наголошувалося, що росія планує використати це як привід для широкомасштабного вторгнення в Україну з метою «захисту співвітчизників». Після того, як інформація була озвучена, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтверджував, що рф може сфабрикувати привід для вторгнення.



Експерт вважає, що в якості наявності доказової бази підриву приміщення саме українською стороною окупанти можуть використати висловлювання ексзаступника голови СБУ Ягуна, який заявив, що начебто лунали пропозиції щодо підриву будівлі «суду», щоб унеможливити проведення «трибуналу» над бійцями «Азову».

«За версією російських спецслужб, причиною подібної операції української сторони є начебто побоювання оприлюднення полоненими бійцями «Азов» інформації, що може дискредитувати вище військово-політичне керівництво України. Таким чином, росіяни просуватимуть офіційну версію, що будівлю начебто підірвала Україна, аби змусити бійців «Азову» «замовкнути», — додав він та нагадав про теракт, який росіяни вчинили в Оленівці, де в колонії утримувалися українські військовополонені.



Тоді окупанти спробували звинуватити ЗСУ, які ніби то завдали удар з HIMARS, проте українська сторона одразу довела, що страту організували самі росіяни.

Ексклюзивний матеріал «Хто має відповісти за вбивства в Оленівці, де працюють та утримуються російські військовополонені, — розповідає Денис Малюська» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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