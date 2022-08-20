Тельцям та Водоліям загрожують фінансові втрати, Близнюкам та Дівам краще уникати нових знайомств: гороскоп на 20 серпня 2022 року

20 серпня — 24-й місячний день. Астрологи стверджують, що найближчі дві доби, доки триватиме цей місячний день, стануть вдалим часом для серйозних починань і впровадження давно планованого у життя. Сьогоднішній день чудово підійде для спілкування з людьми, колективної праці. Особливо його перша половина. А от вечір буде не найкращим часом для масових заходів. У другій половині дня можливі «емоційні гойдалки».

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Комерційні відносини Овнів розвиватимуться успішно і дадуть бажані результати. День вдалий для завершення справ, прийняття важливих рішень, спілкування, сімейних відносин. Початок дня сприятливий для колективних дій, спільних заходів, звернення до керівництва.

Тельці сьогодні мають день моральної чистоти, відмови від гордині та ілюзій. Можливі фінансові втрати чи непередбачені витрати. Представники цього знаку можуть зіткнутися з проблемами, пов'язаними з протилежною статтю. Нові ідеї чи сторонній вплив несуть обман, але всі питання вирішаться, якщо ви діятимете обдумано та обережно. Не виключені невеликі складнощі зі здоров'ям.



Зірки радять Близнюкам з обережністю ставитись до нових знайомств. Сьогодні також не рекомендується проявляти активність у професійній сфері — збитків можуть завдати дрібні непорозуміння та порожні розмови. Виправити негативні тенденції дня допоможуть розважливий погляд на свої можливості та великодушність щодо оточуючих. Надвечір у представників цього знаку може виникнути легка депресія, нервовий стрес. Сни слід тлумачити навпаки.

Починання чи ідеї останнього часу можуть принести швидкий та вагомий результат Ракам. Імовірна довгоочікувана звістка або зустріч із партнером, яка стане завершенням устремлінь представників цього знаку. День вдалий для великих капіталовкладень та покупок. У відносинах із коханою людиною краще стримувати свої емоції — ймовірність великого скандалу надзвичайно висока.

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Левам сьогодні показані фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Не виключено, що день надовго запам'ятається вам відчуттям всесвітньої гармонії, спокою та правильного перебігу речей. Імовірні творче натхнення, нове знайомство. При будівництві або під час ремонту виявите обережність — у другій половині дня можлива травма або помилка, яка віддалить завершення розпочатої справи.



Ілюзорні уявлення Дів можуть заступити дійсність, а обман чи хибна обіцянка принесуть розчарування. Представникам цього знаку краще уникати нових знайомств і виявити стриманість під час спілкування з оточенням. Зірки радять звернути пильну увагу на майно — ймовірні крадіжки чи пожежа. Жінкам-Дівам слід обачніше поставитися до нових знайомств.

Терезам сьогодні слід бути уважним і обережним у будь-якій справі. День сприятливий для перспективного планування, для пошуку нових джерел заробітку, зміни сфери діяльності. Через друзів чи партнерів можливе отримання привабливої пропозиції, яку потрібно добре продумати. Є шанс отримати звістку, яка може докорінно змінити ваш спосіб життя.



Для досягнення поставленої мети Скорпіонам краще залучити до своїх проектів інших людей, щоб діяти більш ефективно та надійно. Представникам цього знаку сьогодні доведеться показати всі свої здібності та, пристосовуючись до нових обставин, виявляти то старанність, то творчий підхід до справи. У відносинах із близькими людьми можливе повне порозуміння.

Стрільці з успіхом зможуть реалізувати себе у підприємницькій, фінансовій діяльності та у сфері мистецтва. Активізуються партнерські стосунки. У поведінці переважатиме прагнення порядку і деякий прагматизм: емоції розкладені по поличках. Уся діяльність буде спрямована на досягнення швидких результатів.

У Козерогів сьогодні не виключені з'ясування стосунків. Позначиться втома та перенапруга. Будьте дуже уважні та обережні з родичами та близькими друзями, щоб не зачепити їхнє самолюбство, не викликати ревнощів чи заздрощів. Посилиться потреба у спілкуванні з природою. В результаті ви отримаєте великий енергетичний запас та оновлення почуттів.

Фінансове становище Водоліїв може погіршитися, а стосунки з партнерами — непокоїти непередбачуваністю. Можливі конфлікти з начальством через ваше небажання чи невміння визнати існуючу ієрархію. Представники цього знаку можуть бути сьогодні дратівливими та примхливими, посилиться протиставлення себе навколишньому світу. Цього дня краще уникати з'ясування стосунків. День несприятливий для подорожей, укладання угод, шлюбів. Найкращий відпочинок — прогулянка на самоті.



Сьогодні доля візьме під крило Риб — представники цього знаку відчують себе бадьорими та жвавими. Вас помічатимуть усюди, де б ви не з'явилися. Вам здасться, що ви дійсно чарівні, а пізніше це переросте у впевненість. Відносини з близькою людиною гармонійні та довірливі. Намагайтеся наближати до себе тільки гідних вашої уваги людей, хоча часом можна і помилитися.

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Фото Pixabay

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