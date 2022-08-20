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Зброя на 775 млн доларів: що США включили до другого серпневого пакету військової допомоги Україні

12:27 20 серпня 2022
Бронеавтомобіль MaxxPro

У п'ятницю, 19 серпня, Міністерство оборони США повідомило, що найближчим часом Україна отримає новий пакет військової допомоги від Вашингтона. Він включатиме військову техніку та боєприпаси на суму 775 мільйонів доларів.

Пентагон уточнив, що в рамках цього пакету Збройні сили України отримають додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS, 16 гаубиць калібру 105-мм і 36 тисяч артилерійських снарядів до них, 15 безпілотників-розвідників ScanEagle, 40 броньованих машин MaxxPro, ракетні комплекси TOW, тисячу переносних протитанкових комплексів Javelin та інші види озброєнь.

У Пентагоні наголошують, що кожен пакет допомоги формується відповідно до консультацій, у яких беруть активну участь українські військові. «Ми хочемо переконатися, що надаємо ЗСУ те, що потрібно і коли потрібно», — заявили в Міноборони США.

Це вже другий пакет допомоги від США у серпні. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Пентагон підготував для ЗСУ в рамках пакета на 1 мільярд доларів.

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