Ювелірна робота: головком ЗСУ розповів, як збили «Калібри» над Дніпром

Росіяни у черговий раз завдали удару по Дніпропетровщині — в районі Дніпра ЗСУ ювелірно збили чотири ракети «Калібр».

«Нами застосовано лише чотири ракети комплексу С300», — повідомив голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Крутий початок суботи від наших військових. Наша ППО збила над Дніпропетровщиною всі чотири ракети „Калібр“, які росіяни скерували на область. Слава нашим військовим», — повідомив очільник Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

Він також розповів про нічні обстріли регіону — їх було чотири. Ворог з різної зброї бив по двох районах — Нікопольському та Криворізькому. Нікопольщину ворог обстрілював тричі.

Зокрема, у Нікополь прилетіли 10 снарядів зі ствольної артилерії. В місті пошкоджені 9 приватних будинків, сонячні панелі, лінії електропередач. Без електрики залишилися до 300 місцевих мешканців. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених.

По Марганецькій громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії та «Градів», де обійшлося без постраждалих та руйнувань. А по Криворізькому району росіяни скерували «Урагани». В Апостолівській громаді є руйнація кількох будинків та газогону. Люди вцілили.

Напередодні Валентин Резніченко повідомляв про обстріли Нікопольського району та селища Мирове. Зокрема, п'ять снарядів російської ствольної артилерії прилетіли до житлових кварталів Марганця. Там було поранено 18-річну дівчину та 40-річного чоловіка.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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