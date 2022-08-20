Українки Лузан та Четверикова стали чемпіонками Європи у Мюнхені

Віцечемпіонки Олімпійських ігор у Токіо, українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверикова, які на початку серпня взяли «срібло» світової першост, блискуче представили нашу країну на мультиспортивному чемпіонаті Європи в Мюнхені.

У заїзді каное-двійок на дистанції 500 метрів український дует перетнув фінішну межу першим, завоювавши, як і минулого року, «золото» чемпіонату Європи (1.57,672). Людмила та Анастасія із запасом випередили суперниць із Угорщини (1.58,924) та Польщі (1.59,572).

«Звичайно, нелегко після чемпіонату світу виступати на Євро, дуже маленький період відпочинку і підготовки, — цитує „Суспільне“ Людмилу Лузан. — І довго добиралися до Канади, не відкривали нам візу. Також поверталися довго додому, адже не можемо одразу потрапити в Україну: спочатку — літаком, потім — автобусом. Приїхавши в Україну, потрібно було хоча б втримати форму та гідно виступити на цих змаганнях. Як показав цей старт, ми змогли, зібралися та виконали цю роботу як найкраще. Ми з золотими медалями та дуже щасливі».

Людмила Лузан та Анастасія Четверикова

Зазначимо, що для Лузан, котру визнали найкращою спортсменкою України минулого року, це вже друга медаль європейської першості у Німеччині. Раніше вона видобула «срібло» в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Марина Бех-Романчук став чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

Фото НОК України

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