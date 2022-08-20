НАТО може вступити у війну з Росією у разі ядерного інциденту на ЗАЕС

Британський депутат, голова спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства Тобіас Еллвуд вважає, що удар по Запорізькій АЕС має викликати відповідь військових сил країн НАТО. Про це він повідомив у Twitter.

«Будь-яке навмисне пошкодження, що спричинить потенційний витік радіації на українському ядерному реакторі, буде порушенням статті 5 НАТО», — зазначив він, коментуючи статтю The Times про те, що Росія готує провокації на захопленій ЗАЕС.

Це підтвердив член Палати представників від штату Іллінойс Адам Кінзінгер.

«Це навіть не обговорюється. Будь-який витік уб'є людей у країнах НАТО. Це автоматично стаття 5», — заявив він.

За статтею 5, якщо будь-яка з держав — членів Альянсу — стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважають за доцільне, щоб допомогти члену Альянсу, який зазнав нападу.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти щодня обстрілюють Запорізьку АЕС та продовжують лякати аварією на станції. Вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Національної академії наук виконали моделювання перенесення радіоактивних домішок під час гіпотетичної аварії на ЗАЕС. Частково радіоактивні домішки можуть також бути винесені біля сусідніх держав — східна частина білорусі, Польща, країни Балтії.

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