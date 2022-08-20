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Україна

«Черговий цинічний акт ядерного тероризму»: в «Енергоатомі» пояснили загрозу від обстрілу Вознесенська

16:34 20 серпня 2022
Удар по Вознесенську

У Енергоатомі відреагували на обстріл Вознесенька, розташованого поблизу Південноукраїнської атомної електростанції.

«Сам факт обстрілу зони спостереження Південноукраїнської АЕС є черговим цинічним актом ядерного тероризму росії. Адже на місці виявлено уламки ворожої ракети, яка влучила в будинок. І не виключено, що ця ракета була спрямована саме в бік ПАЕС, яку російські військові намагалися захопити ще на початку березня», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

Росіянам тоді не вдалося захопити АЕС, біля якої співробітники СБУ затримали трьох російських військових, які ховалися в покинутих будівлях. Вони входили до складу угруповання, яке планувало захоплення станції. З того часу росіяни обстрілюють південний регіон України.

В Миколаївській прокуратурі повідомили, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворожа ракета поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок — пошкоджено два під'їзди дому, а також розташовані поряд приватні будинки, транспортні засоби. За попередньою інформацією, дванадцятеро людей поранено, серед них — троє дітей. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що постраждали діти віком від 3 до 17 років. Всі вони знаходяться у важкому стані.

Фото прокуратури

Нагадаємо, що критична ситуація склалася навколо ще однієї атомної електростанції — Запорізької. Російські військові захопили ЗАЕС та розмістили на її території зброю та техніку. Вони завдають ударів по території станції, намагаючися покласти відповідальність за це на ЗСУ.

Фото Миколаївської обласної прокуратури

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